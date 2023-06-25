«Челси» интересуется голкипером «Порту» Коштой
Вратарь «Порту» Диогу Кошта может продолжить карьеру в «Челси», сообщает A Bola.
По информации издания, лондонский клуб готов заплатить 75 миллионов евро за 23-летнего голкипера.
«Челси» видит в Коште одного из топовых вратарей Европы и считают, что он может стать лучшим в АПЛ.
Ранее сообщалось, что в услугах голкипера также заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Португалец в текущем сезоне сыграл за «Порту» 41 матч, отстояв 20 матчей на ноль.
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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