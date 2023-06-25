Артета рассказал, почему «Арсенал» не выиграл АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги чемпионата Англии сезона-2022/23 для «канониров».

«Чего не хватило для победы? Многого. Мы были наказаны за те три ничьих подряд, которые у нас были. Было три или четыре серьезные травмы игроков, и с этого момента все усложнилось. Когда у нас была полная команда, мы были последовательны. Нашим соперником была лучшая команда в мире; лучший тренер в мире... Нам не оставалось ничего другого, кроме как принять это и пожать руку чемпиону», — приводит слова Артеты Marca.

«Арсенал» завершил минувший сезон на второй строчке турнирной таблицы АПЛ. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», который позже оформил требл, выиграв Кубок Англии и Лигу чемпионов.