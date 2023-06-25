Артета ответил на вопросы об интересе «Арсенала» к Райсу и Хаверцу
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об интересе «канониров» к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу и хавбеку «Челси» Каю Хаверцу.
«Настолько ли хорош Деклан Райс, что «Арсенал» рассматривает возможность его покупки за более чем 100 миллионов евро? Я не могу говорить об игроках, которых нет в клубе. Я бы предпочел ничего не говорить. Хаверц? Талант имеет свою цену, и в «Арсенале» нам всегда интересны опытные молодые люди. Повторюсь, я не говорю об игроках из других клубов, но в случае с Каем он уже многое доказал, в том числе стал чемпионом. Он талантливый, разносторонний игрок, которому всего 24 года», — приводит слова Артеты Marca.
Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и выиграл с ней Лигу конференций.
В сезоне-2022/23 Хаверц провел 47 матчей за «Челси», забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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|0-0
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0-0
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20
|Лутон Таун
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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