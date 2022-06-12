«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в защитнике «Реала» Менди

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются защитником «Реала» Ферланом Менди.

Как сообщает Fichajes, будущее футболиста на «Сантьяго Бернабеу» под вопросом и он готов перейти в другой клуб.

Действующий контракт Менди со «сливочными» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость крайнего защитника в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 27-летний защитник провел 35 матчей во всех турнирах. В его активе два гола и две результативные передачи.