«Тоттенхэм» готов заплатить за Ришарлисона более 50 миллионов фунтов

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Тоттенхэм». Лондонский клуб является основным претендентов на 25-летнего бразильца, сообщает Daily Mail.

«Шпоры» уже провели несколько раундов переговоров с «Эвертона». Сумма потенциального трансфера оценивается в 51 миллион фунтов стерлингов.

Ранее появилась информация, что бразилец хочет играть за топ-клуб, претендующий на трофеи. Однако он предпочел бы остаться в Англии.

В этом сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.