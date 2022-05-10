Невилл: «Связка «Сити» в центре обороны уничтожена. Травма Диаша повышает шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ»

Невилл считает, что «Ливерпуль» еще не выбыл из чемпионской гонки в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о чемпионской гонке в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Я действительно верю, что «Вулверхэмптон» или «Вест Хэм» могут шокировать «Манчестер Сити», — приводит слова Невилла The Independent со ссылкой на The Gary Neville Podcast. — «Манчестер Сити» подходит к матчам с командами, которые могут уязвить их, после травмы Диаша. Обе команды провели хороший сезон. Это непростые соперники».

По мнению экс-защитника, «Ливерпуль» еще не выбыл из чемпионской гонки в АПЛ.

«Связка «Манчестер Сити» в центре обороны уничтожена. Травма Диаша повышает шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ. Чемпионская гонка в АПЛ не пройдет гладко», — сказал он.

После 35 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 86 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Ливерпуль» с 83 баллами.