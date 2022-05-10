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Сегодня, 08:49

Лукаку намерен пообщаться с Тухелем после сезона. Он хочет быть ключевым игроком команды

Нападающий «Челси» Лукаку хочет пообщаться с Тухелем о своей роли в команде
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку намерен пообщаться с главным тренером команды Томасом Тухелем по окончании сезона-2021/22, сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоров о трансфере 28-летнего бельгийца пока не ведет ни один клуб.

Отмечается, что клубы не понимают, во сколько будет оцениваться «Челси» нападающий и какие будут условия для осуществления перехода.

При том сам Лукаку хочет быть ключевым игроком команды. Летом бельгиец планирует обсудить с Тухелем ситуацию, чтобы понять, какие у него перспективы в лондонском клубе.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 41 матче за «Челси». Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.caughtoffside.com/2022/05/09/pogba-open-to-city-transfer-arsenal-midfield-targets-romano/
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 34 11 9 14 49-56 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 34 10 5 19 37-56 35
17
 Лидс 35 8 10 17 39-74 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
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 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 35 5 6 24 22-75 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
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19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 27 1 4
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 24 1 8
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