Лукаку намерен пообщаться с Тухелем после сезона. Он хочет быть ключевым игроком команды

Нападающий «Челси» Лукаку хочет пообщаться с Тухелем о своей роли в команде

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку намерен пообщаться с главным тренером команды Томасом Тухелем по окончании сезона-2021/22, сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоров о трансфере 28-летнего бельгийца пока не ведет ни один клуб.

Отмечается, что клубы не понимают, во сколько будет оцениваться «Челси» нападающий и какие будут условия для осуществления перехода.

При том сам Лукаку хочет быть ключевым игроком команды. Летом бельгиец планирует обсудить с Тухелем ситуацию, чтобы понять, какие у него перспективы в лондонском клубе.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 41 матче за «Челси». Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.