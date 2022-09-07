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7 сентября, 16:12

Каррагер назвал шоком увольнение Тухеля из «Челси»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».

«Это был шок, потому что я думал, что новый режим в «Челси» будет отличаться от режима Романа Абрамовича. Несколько дней назад я сказал, что если бы Абрамович все еще был у власти, мы бы опасались за [будущее] Тухеля. Все из-за того, что произошло с Моуринью, Конте, Анчелотти — множеством замечательных тренеров. Так что для меня [увольнение Тухеля] это огромный шок», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Сегодня, 7 сентября, «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля, который возглавлял команду с января 2021 года.

49-летний немец возглавлял лондонскую команду с января 2021 года, вместе с ней он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Футбол
ФК Челси
Джейми Каррагер
Томас Тухель
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Невин заявил, что его не шокировала отставка Тухеля с поста главного тренера «Челси»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 14:30
Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 3 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 5 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 5 0 0
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