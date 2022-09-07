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7 сентября, 17:21

Невин заявил, что его не шокировала отставка Тухеля с поста главного тренера «Челси»

Алексей Еремин
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Бывший нападающий «Челси» Пэт Невин прокомментировал отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского клуба.

«Это меня удивило, но не шокировало. Нам понравился Тухель как человек и как тренер. Но «Челси» показывает плохие результаты в гостевых матчах в текущем сезоне. Я не уверен, связано ли это с тем, что Тухель не смог выжать максимум из игроков, или с тем, что новые владельцы захотели сменить главного тренера», — приводит BBC слова Невина.

Сегодня, 7 сентября, «Челси» объявил об отставке Тухеля. 49-летний немецкий специалист возглавлял лондонский клуб с января 2021 года.

Вместе с «Челси» Тухель выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/21, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Источник: https://www.bbc.com/sport/football/62817993
Футбол
ФК Челси
Пэт Невин
Томас Тухель
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 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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38 тур
10.09 14:30
Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

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Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
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Ливерпуль

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Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
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Ливерпуль

 3 1 0
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