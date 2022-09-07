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7 сентября, 14:45

Фердинанд об отставке Тухеля: «Я не могу понять увольнение. Для меня это бессмысленно»

Фердинанд высказался об увольнении Томаса Тухеля из «Челси»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Томас Тухель.
Фото AFP

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об увольнении Томаса Тухеля из «Челси».

«Он выиграл 60 процентов матчей. Многие тренеры хотели бы такой показатель. «Челси» решительно обозначил свою позицию и сказал: «Мы теперь такие». Это подводит к вопросу: как они будут действовать? Есть ли у них кто-то на примете? В моих подписках в WhatsApp мелькают имена — Почеттино, Поттер, Зидан.

Думается, любой, кто сейчас придет после Тухеля, будет восприниматься как шаг назад. Он достойный тренер. Все игроки, с которыми я общаюсь, отзываются о нем положительно. Он честен и прямолинеен. Он ясно понимает, как он хочет играть. Я не могу понять это увольнение. Для меня это бессмысленно», — приводит слова Фердинанда BBC.

Сегодня, 7 сентября, «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля, который возглавлял команду с января 2021 года.

Рио Фердинанд
ФК Челси
Томас Тухель
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 14:30
Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 3 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 5 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

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