Малуда считает, что Абрамович сделал «Челси» сексуальным

Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» ответил на вопрос о лучшем владельце клуба в своей карьере.

«Я бы сказал, таких двое. Это Роман (Абрамович) и Жан-Мишель Ола в «Лионе». Они всегда переживали о своих клубах. Когда ты смотришь на все, что сделано, не только инвестиции, но и трофеи, ты удивляешься. Абрамович сделал «Челси» сексуальным, привлекательным. Это настоящие примеры владельцев клубов. Мне посчастливилось поиграть в их клубах», — сказал Малуда «СЭ».

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.