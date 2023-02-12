Малуда: «Абрамович всегда поддерживал нас, он показывал свои амбиции»

Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» вспомнил слова бывшего владельца клуба Романа Абрамовича после поражения в финале Лиги чемпионов-2008. В Москве лондонская команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 5:6).

«Ничего особенного Абрамович нам не сказал. Когда ты проигрываешь финал, ни одни слова не смогут тебе помочь восстановиться. Это оставляет шрам на сердце. Он всегда поддерживал нас, старался направить команду еще на одну попытку взять трофей. И год за годом мы подбирались все ближе. Роман никогда не говорил слишком много, но он показывал свои амбиции. Каждый год приходили новые игроки, тренеры. Все потому, что мы хотели выиграть. Например, я перешел в «Челси», так как хотел выиграть Лигу чемпионов», — сказал Малуда «СЭ».

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.