Сколари: «Я сообщил Роналду о смерти отца перед матчем с Россией. Он попросился сыграть и провел отличный матч»

Сколари рассказал, как сообщил Роналду о смерти отца перед матчем с Россией

Бывший главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари рассказал, как он сообщил нападающему национальной команды Криштиану Роналду о смерти отца.

«Это было крайне тяжело, — приводит слова Сколари Daily Mail. — Тот случай создал между мной и Криштиану связь, которая была чем-то большим, чем отношения игрока и тренера«.

По словам тренера, никто не хотел сообщать нападающему о смерти отца.

«Я сообщил Роналду о смерти отца перед матчем с Россией. Это было очень грустно, но тот случай сблизил нас как друзей. Он попросился сыграть и провел отличный матч. На следующий день он вернулся в Португалию», — рассказал он.

Отец Роналду скончался 7 сентября 2005 года накануне матча квалификации чемпионата мира со сборной России (0:0).