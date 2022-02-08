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Сколари: «Я сообщил Роналду о смерти отца перед матчем с Россией. Он попросился сыграть и провел отличный матч»

Сколари рассказал, как сообщил Роналду о смерти отца перед матчем с Россией
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари рассказал, как он сообщил нападающему национальной команды Криштиану Роналду о смерти отца.

«Это было крайне тяжело, — приводит слова Сколари Daily Mail. — Тот случай создал между мной и Криштиану связь, которая была чем-то большим, чем отношения игрока и тренера«.

По словам тренера, никто не хотел сообщать нападающему о смерти отца.

«Я сообщил Роналду о смерти отца перед матчем с Россией. Это было очень грустно, но тот случай сблизил нас как друзей. Он попросился сыграть и провел отличный матч. На следующий день он вернулся в Португалию», — рассказал он.

Отец Роналду скончался 7 сентября 2005 года накануне матча квалификации чемпионата мира со сборной России (0:0).

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10486963/Big-Phil-Scolari-love-Ronaldo-trouble-Chelsea-turned-England.html
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