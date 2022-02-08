«В марте мы снова сыграем с Сенегалом и возьмем реванш». Салах произнес речь в раздевалке после финала Кубка Африки

Салах произнес воодушевляющую речь в раздевалке после финала Кубка Африки

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах произнес речь в раздевалке после поражения от команды Сенегала в финале Кубка Африки (0:0, 2:4 по пенальти).

«За 12 дней мы провели четыре матча по 120 минут, — приводит слова Салаха Daily Mail. — Теперь это в прошлом. В марте мы снова сыграем с Сенегалом и возьмем реванш».

23 марта сборная Египта сыграет с командой Сенегала за право участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Напомним, что в составе сенегальской команды играет партнер Салаха по «Ливерпулю», нападающий Садио Мане.