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Сегодня, 14:25

«В марте мы снова сыграем с Сенегалом и возьмем реванш». Салах произнес речь в раздевалке после финала Кубка Африки

Салах произнес воодушевляющую речь в раздевалке после финала Кубка Африки
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах произнес речь в раздевалке после поражения от команды Сенегала в финале Кубка Африки (0:0, 2:4 по пенальти).

«За 12 дней мы провели четыре матча по 120 минут, — приводит слова Салаха Daily Mail. — Теперь это в прошлом. В марте мы снова сыграем с Сенегалом и возьмем реванш».

23 марта сборная Египта сыграет с командой Сенегала за право участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Напомним, что в составе сенегальской команды играет партнер Салаха по «Ливерпулю», нападающий Садио Мане.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10487041/Mohamed-Salah-urges-Egypt-teammates-revenge-Senegal-AFCON-final-defeat.html
Мохамед Салах
Садио Мане
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 Челси 24 13 8 3 48-18 47
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 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
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 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
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 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
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 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
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 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
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 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

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