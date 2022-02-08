Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал, какого игрока считает лучшим на своей позиции.

«Буду честен, в детстве моим кумиром среди игроков моей позиции был Дани Алвес, — приводит слова Канселу официальный сайт «Манчестер Сити». — Я мало что помню о том, как он играл Кафу, потому что был слишком молод. Но, на мой взгляд, Дани Алвес — лучший крайний защитник в истории футбола. Я большой поклонник Алвеса. Мне нравится то, что Дани делает на поле. Радость, с которой он занимается футболом, с которой он любит футбол«.

По словам защитника, Алвес является для него образцом для подражания.

«Я люблю Дани Алвеса как игрока. Я никогда не встречался с Дани, но с удовольствием сделал бы это. Я думаю, что рано или поздно мы встретимся друг с другом. Я уверен, что мы бы отлично поговорили!» — сказал он.

В нынешнем сезоне 27-летний Канселу забил три мяча и отдал восемь результативных передач в 31 матче за «Манчестер Сити». На счету 38-летнего Алвеса один гол и три передачи в пяти встречах за «Барселону.»