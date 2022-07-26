«Челси» хочет подписать защитника «Интера» Дюмфриса
«Челси» намерен подписать защитника Дензела Дюмфриса из «Интера», сообщает Gazzetta.
По данным источника, итальянский клуб оценивает 26-летнего игрока в 40 миллионов евро и не хочет соглашаться на меньшую сумму.
Также сообщается, что если «ПСЖ» не приобретет Милана Шкриньяра, то «Интер» позволит Дюмфрису уйти, так как им нужно продать одного игрока.
В минувшем сезоне защитник провел 45 матчей за «Интер», в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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14
|Астон Вилла
|0
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|0
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15
|Саутгемптон
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
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|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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