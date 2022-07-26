«Челси» хочет подписать защитника «Интера» Дюмфриса

«Челси» намерен подписать защитника Дензела Дюмфриса из «Интера», сообщает Gazzetta.

По данным источника, итальянский клуб оценивает 26-летнего игрока в 40 миллионов евро и не хочет соглашаться на меньшую сумму.

Также сообщается, что если «ПСЖ» не приобретет Милана Шкриньяра, то «Интер» позволит Дюмфрису уйти, так как им нужно продать одного игрока.

В минувшем сезоне защитник провел 45 матчей за «Интер», в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.