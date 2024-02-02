О'Нил: «Иногда «Вулверхэмптон» выглядит действительно хорошей командой»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гэри О'Нил прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (3:4) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Я горд тем, что мои игроки показали. Усилия, качества, единение, а также симбиоз этого. Разочарован некоторое присутствует. В первом тайме мы не придерживались плана. Во втором тайме, я думаю, мы были великолепны и доминировали. На самом деле все решила пара деталей. Гол с углового разочаровывает, а пропуск мяча после аута в концовке — это не то, как мы должны действовать. Иногда мы выглядим действительно хорошей командой, и нам просто нужно продолжать стараться совершенствоваться», — цитирует BBC О'Нила.

«Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 11-й строчке — 29 очка.