Британский журналист Низар Кинселла (Goal.com) в интервью «СЭ» рассказал о том, что ждет «Челси» после ухода Романа Абрамовича.

— Как сильно уход Абрамовича скажется на «Челси»?

— Это, конечно, сильно ударит по клубу. Он вложил много сил и денег в клуб, не жалел времени и средств на него. То, что он простил долг, уходя из «Челси», многое говорит о нем как о президенте клуба и как о человеке. Полтора миллиарда фунтов — огромная сумма. Эти деньги пойдут на развитие клуба, трансферы и обновление тренировочной базы. Вряд ли «Челси» сможет тратить так много денег, как раньше. Клуб уже не будет прежним, но, думаю, останется не ведущих ролях, где бы он ни выступал, — сказал Кинселла «СЭ».

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. После его покупки клуб пять раз становился чемпионом Англии, дважды выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также пять раз завоевал Кубок Англии.