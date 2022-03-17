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17 марта, 23:50

«Уход Абрамовича сильно ударит по «Челси». Британский журналист — о будущем лондонского клуба

Британский журналист Кинселла считает, что уход Абрамовича сильно ударит по «Челси»
Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Абрамович (в центре).
Фото Global Look Press

Британский журналист Низар Кинселла (Goal.com) в интервью «СЭ» рассказал о том, что ждет «Челси» после ухода Романа Абрамовича.

Как сильно уход Абрамовича скажется на «Челси»?

— Это, конечно, сильно ударит по клубу. Он вложил много сил и денег в клуб, не жалел времени и средств на него. То, что он простил долг, уходя из «Челси», многое говорит о нем как о президенте клуба и как о человеке. Полтора миллиарда фунтов — огромная сумма. Эти деньги пойдут на развитие клуба, трансферы и обновление тренировочной базы. Вряд ли «Челси» сможет тратить так много денег, как раньше. Клуб уже не будет прежним, но, думаю, останется не ведущих ролях, где бы он ни выступал, — сказал Кинселла «СЭ».

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. После его покупки клуб пять раз становился чемпионом Англии, дважды выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также пять раз завоевал Кубок Англии.

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ФК Челси
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1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 27 16 3 8 43-31 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
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Ливерпуль

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Манчестер Юнайтед

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Ливерпуль

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Ливерпуль

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Астон Вилла

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