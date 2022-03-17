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17 марта, 23:58

Анелька — о Месси и Роналду: «Не думаю, что в футболе еще будут настолько доминирующие игроки»

Анелька высказался о карьере Месси и Роналду
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший нападающий «ПСЖ» Николя Анелька поделился мнением о карьере Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Думаю, они оба довольны тем, чего достигли за 15 лет, — приводит слова Николя RMC Sport. — Я больше удивлен Месси, чем Роналду. Я думал, что Месси будет гулять по полю во французском чемпионате, а у Роналду будет больше проблем, потому что АПЛ я считаю более сложным чемпионатом.

Не думаю, что в мировом футболе еще будут настолько доминирующие игроки. Они были впереди остальных 15 лет, логично, что они сбавляют. Это нормально. Вот что происходит со всеми футболистами, которые хотели продолжать играть слишком долго. Им надо было быть чуточку умнее и сказать себе: «Может, мне стоит выбрать вызов попроще». Нужно принимать правильные решения, чтобы заканчивать на пике».

В текущем сезоне 34-летний Месси провел 18 матчей в чемпионате Франции, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач.

37-летний Роналду сыграл в 24 матчах АПЛ, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/anelka-estime-que-ronaldo-et-messi-auraient-du-mieux-gerer-leur-fin-de-carriere_AV-202203160619.html
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Николя Анелька
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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19.12 19:30
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Эндрю Робертсон

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