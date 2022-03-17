Невилл назвал «Ливерпуль» фаворитом чемпионата Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о чемпионской гонке в английской премьер-лиге.

«Матч «Ливерпуля» с «Арсеналом» — классическая игра, благодаря которым берут титул. Там было все, что характеризует команду-победителя.

Может, «Ливерпуль» и не возьмет титул, потому что соперничает с невероятно хорошим «Манчестер Сити», но все отличительные черты есть. «Ливерпуль» в хорошей форме, и они подходят к оставшимся играм очень уверенными.

«Ливерпуль» участвует во всех турнирах, выиграл Кубок лиги, пять игроков атаки могут выиграть любой матч, у них отличные защитники и вратарь, опытная полузащита. Так что многое говорит о том, что «Ливерпуль» впервые стал фаворитом в борьбе за титул», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 69 очками. На первой строчке — «Манчестер Сити» с 70 очками.