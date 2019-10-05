«Брайтон» разгромил «Тоттенхэм» в матче 8-го тура чемпионата Англии (3:0). В составе победителей Аарон Коннолли оформил дубль, еще один гол забил Нил Мопей.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:0 (2:0)

Голы: Мопей, 3 (1:0). Конноли, 32 (2:0). Конноли, 65 (3:0).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Монтойя, Данк, Берн, Уэбстер, Гросс, Стивенс (Маррей, 90), Муй, Альсате (Бонг, 88), Мопей, Конноли (Биссума, 80).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис (Гассанига, 8), Фертонген, Алдервейрелд, Дэйвис, Сиссоко, Эриксен, Дайер, Ндомбеле (Уинкс, 46), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 73), Ламела, Кейн.

Предупреждения: Дайер, 55. Стивенс, 57. Данк, 89.

Судья: Мосс (Англия).

5 октября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».