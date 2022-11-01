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Сегодня, 07:21

«Брайтон» готов продать полузащитника Кайседо за 100 миллионов евро

Мария Гусева
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«Брайтон» потребует 100 миллионов евро, если в зимнее трансферное окно появятся претенденты на полузащитника Мойзеса Кайседо, сообщает The Mirror.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» входят в число клубов, которые ранее проявляли интерес к 20-летнему эквадорцу.

Полузащитник перешел в «Брайтон» в 2021 году. Срок действующего контракта истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Кайседо провел в составе «чаек» 12 матчей, в которых забил 1 мяч.

Футбол
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2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
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5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
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Манчестер Сити

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Тоттенхэм Хотспур

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Фулхэм

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П
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

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И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

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Тоттенхэм Хотспур

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