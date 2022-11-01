«Брайтон» готов продать полузащитника Кайседо за 100 миллионов евро

«Брайтон» потребует 100 миллионов евро, если в зимнее трансферное окно появятся претенденты на полузащитника Мойзеса Кайседо, сообщает The Mirror.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» входят в число клубов, которые ранее проявляли интерес к 20-летнему эквадорцу.

Полузащитник перешел в «Брайтон» в 2021 году. Срок действующего контракта истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Кайседо провел в составе «чаек» 12 матчей, в которых забил 1 мяч.