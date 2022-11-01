Тухель заявил, что ему необходимо сделать перерыв

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что пока не планирует возвращаться к работе.

«Мне нравился каждый день в «Челси». Все закончилось слишком быстро для меня. Я еще не принял решение. Сейчас мне необходимо сделать перерыв. Некоторые клубы связывались с моим представителем, но мы договорились, что он не будет мне звонить в течение 18 дней, пока я нахожусь в Индии», — приводит слова Тухеля Sport Star.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

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