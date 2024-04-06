«Арсенал» разгромил «Брайтон» и вышел на первое место в АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Брайтоном» в матче 32-го тура чемпионата Англии — 3:0. Игра проходила на стадионе «Фалмер» в Брайтоне.

У лондонской команды отличились Букайо Сака, реализовавший пенальти на 33-й минуте, а также Кай Хаверц и Леандро Троссард, которые забили с игры. На счету Хаверца также результативная передача в этой встрече.

«Арсенал» набрал 71 очко и вышел в лидеры АПЛ, обойдя «Ливерпуль» (70), который в воскресенье сыграет против «Манчестер Юнайтед». «Брайтон» (43 балла) опустился на 10-ю позицию в турнирной таблице.