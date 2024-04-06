«Арсенал» в этом году ни разу не уступал в счете в АПЛ

«Арсенал» ни разу не уступал в счете в матчах чемпионата Англии в 2024 году.

Лондонская команда провела 11 игр в рамках АПЛ в этом году. Ни в одной из них «канониры» ни секунды не уступали в счете.

Как информирует Opta, это лучшая подобная серия «Арсенала» с февраля-мая 2005 года (12 матчей подряд).

6 апреля «Арсенал» разгромил «Брайтон» в матче 32-го тура чемпионата Англии (3:0) и с 71 набранным очком вышел на первое место в турнирной таблице.