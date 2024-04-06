«Арсенал» в этом году ни разу не уступал в счете в АПЛ
«Арсенал» ни разу не уступал в счете в матчах чемпионата Англии в 2024 году.
Лондонская команда провела 11 игр в рамках АПЛ в этом году. Ни в одной из них «канониры» ни секунды не уступали в счете.
Как информирует Opta, это лучшая подобная серия «Арсенала» с февраля-мая 2005 года (12 матчей подряд).
6 апреля «Арсенал» разгромил «Брайтон» в матче 32-го тура чемпионата Англии (3:0) и с 71 набранным очком вышел на первое место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75-24
|71
|
2
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70-28
|70
|
3
|Ман. Сити
|31
|21
|7
|3
|71-31
|70
|
4
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66-49
|60
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|30
|15
|3
|12
|43-44
|48
|
7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52-56
|48
|
8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65-52
|47
|
9
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53-50
|43
|
10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44-49
|42
|
12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45-55
|41
|
13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47-51
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36-54
|30
|
15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45-58
|29
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45-65
|25
|
19
|Бернли
|32
|4
|7
|21
|32-67
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|30
|3
|6
|21
|28-80
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 4
|6.04
|17:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|3 : 3
|6.04
|17:00
|
Эвертон – Бернли
|1 : 0
|6.04
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|0 : 1
|6.04
|17:00
|
Лутон Таун – Борнмут
|2 : 1
|6.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|1 : 2
|6.04
|19:30
|
Брайтон – Арсенал
|0 : 3
|7.04
|17:30
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|7.04
|19:30
|
Шеффилд Юн. – Челси
|- : -
|7.04
|20:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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