«Борнмут» близок к покупке полузащитника «Мидлсбро» Тавернье за 10 миллионов фунтов

«Борнмут» близок к покупке полузащитника «Мидлсбро» Маркуса Тавернье, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клуб согласовал покупку 23-летнего англичанина за 10 миллионов фунтов. Сумма трансфера может вырасти до 12,5 миллиона фунтов с учетом бонусов.

Тавернье — воспитанник «Мидлсбро». В прошлом сезоне футболист забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4,05 миллиона фунтов.