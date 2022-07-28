«Тоттенхэм» готов продать Ло Сельсо за 17 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» готов продать полузащитника Джованни Ло Сельсо этим летом, сообщает The Ahletic.

По информации источника, «шпоры» согласны отпустить 26-летнего аргентинца в случае, если получат предложение в размере 17 миллионов фунтов.

Футболистом интересуются «Вильярреал» и «Фиорентина».

Во второй половине сезона-2021/22 Ло Сельсо выступал за «Вильярреал» на правах аренды. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 19,8 миллиона фунтов.