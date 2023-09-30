«Борнмут» на своем поле примет лондонский «Арсенал» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу 30 сентября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Дин Корт» в Борнмуте, начало — в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча АПЛ «Борнмут» — «Арсенал» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Следить за ключевыми событиями встречи чемпионата Англии можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«Борнмут» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с тремя очками. «Арсенал» располагается на пятой строчке с 14 баллами.

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