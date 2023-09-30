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Сегодня, 15:30

«МЮ» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «МЮ» — «Кристал Пэлас» начнется в 17.00 мск 30 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Харри Магуайр.
Харри Магуайр.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу в субботу, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало — в 17.00 мск.

Бесплатная видеотрансляция матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Ключевые события встречи чемпионата Англии будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«МЮ», который тренирует Эрик тен Хаг, занимает девятое место с 9 очками в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» вместе с Роем Ходжсоном располагается на десятой строчке с 8 баллами.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
4
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
5
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
6
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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4 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 - : -
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 - : -
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 - : -
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 - : -
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
1.10 16:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
2.10 22:00
Фулхэм – Челси
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 5
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 4
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 6 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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