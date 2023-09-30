Клопп оценил финансовое состояние «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о финансовом состоянии клуба.

«Я тоже хочу тратить деньги только на покупку игроков, но люди не должны забывать, что клуб строит новую трибуну. Недавно мы уже завершили реконструкцию одной трибуны. Еще мы строим новую тренировочную площадку, мы поддерживаем клуб в хорошем состоянии на длительной перспективе», — цитирует Клоппа Sky Sports.

После 6 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблицей, набрав 16 очков.