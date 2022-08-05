Бентеке перешел из «Кристал Пэлас» в американский «Ди Си Юнайтед»

Нападающий Кристиан Бентеке покинул «Кристал Пэлас». Он стал игроком американского «Ди Си Юнайтед», сообщает сайт английского клуба.

Бельгиец подписал контракт на 2,5 года. У американского клуба будет опция продления соглашения еще на один сезон.

В прошлом сезоне Бентеке принял участие в 31 матче «Кристал Пэлас», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Во второй половине сезона футболист потерял место в основном составе команды и стал чаще появляться на замену.

Портал Transfermarkt.com оценивает Бентеке в 6 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что 31-летний бельгиец хочет получать больше игровой практики перед ЧМ-2022, чтобы поехать на турнир в составе сборной своей страны.

Напомним, что главным тренером «Ди Си Юнайтед» является бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни.