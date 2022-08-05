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Сегодня, 20:30

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча АПЛ

Читать «СЭ» в
Футболисты «Арсенала».
Фото Global Look Press

В пятницу, 5 августа, стартует новый сезон английской премьер-лиги. Первый тур откроет матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал», который начнется в 22.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «канониры» ни разу не обыграли соперника в чемпионате, только раз сыграв вничью (2:2 и 0:3). За последние три года в шести играх «Арсенал» всего раз побеждали «Кристал Пэлас».

Следить за матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал» можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на Setanta Sports.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
05 авг, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
1
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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