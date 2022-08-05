«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча АПЛ

В пятницу, 5 августа, стартует новый сезон английской премьер-лиги. Первый тур откроет матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал», который начнется в 22.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «канониры» ни разу не обыграли соперника в чемпионате, только раз сыграв вничью (2:2 и 0:3). За последние три года в шести играх «Арсенал» всего раз побеждали «Кристал Пэлас».

Следить за матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал» можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на Setanta Sports.