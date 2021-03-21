Бенитес заявил о желании вернуться в АПЛ
Тренер Рафаэль Бенитес заявил о желании вернуться в чемпионат Англии.
«Мой приоритет — Англия. Мне нравится АПЛ, моя семья живет в Англии. При этом, я хочу бороться за что-то серьезное, взяться за проект, который может это позволить. Хочу работать в Европе и работать в Англии. Сейчас нахожусь в поисках правильного варианта. Мне нужен проект, конкурентоспособная команда. Хочу подождать один-два месяца и сделать выбор», — цитирует Daily Mail Бенитеса.
В Англии Бенитес работал с «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом». Последним местом работы 60-летнего испанца был китайский «Далянь Ифан».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9384073/Rafa-Benitez-tough-love-spell-China-desire-return-Premier-League.html
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