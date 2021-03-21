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Бенитес заявил о желании вернуться в АПЛ

12:17
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Тренер Рафаэль Бенитес заявил о желании вернуться в чемпионат Англии.

«Мой приоритет — Англия. Мне нравится АПЛ, моя семья живет в Англии. При этом, я хочу бороться за что-то серьезное, взяться за проект, который может это позволить. Хочу работать в Европе и работать в Англии. Сейчас нахожусь в поисках правильного варианта. Мне нужен проект, конкурентоспособная команда. Хочу подождать один-два месяца и сделать выбор», — цитирует Daily Mail Бенитеса.

В Англии Бенитес работал с «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом». Последним местом работы 60-летнего испанца был китайский «Далянь Ифан».

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9384073/Rafa-Benitez-tough-love-spell-China-desire-return-Premier-League.html

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