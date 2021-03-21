Гвардьола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Англии.
«Мы выиграли огромное количество матчей за четыре месяца. Это меня радует. То, что мы сделали, не просто замечательно. Это невероятно. Одно из самых великих достижений за время, что я работаю в команде. Мы еще ничего не выиграли, поэтому нужно быть внимательнее. Нужно адаптироваться к обстоятельствам и каждому сопернику. После паузы мы сыграли 34 матча за 3 месяца. Играли каждые три дня и добивались успеха в каждом турнире. Это не описать словами», — цитирует Goal Гвардьолу.
В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0. Жеребьевка полуфинала состоится сегодня, 21 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/what-we-have-done-is-more-than-remarkable-guardiola-joy-at/asynopsr36gw1gvc8hf0tbqp7
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