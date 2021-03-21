Гвардьола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Англии.

«Мы выиграли огромное количество матчей за четыре месяца. Это меня радует. То, что мы сделали, не просто замечательно. Это невероятно. Одно из самых великих достижений за время, что я работаю в команде. Мы еще ничего не выиграли, поэтому нужно быть внимательнее. Нужно адаптироваться к обстоятельствам и каждому сопернику. После паузы мы сыграли 34 матча за 3 месяца. Играли каждые три дня и добивались успеха в каждом турнире. Это не описать словами», — цитирует Goal Гвардьолу.

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0. Жеребьевка полуфинала состоится сегодня, 21 марта.