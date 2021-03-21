Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардьола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка Англии

12:30
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Англии.

«Мы выиграли огромное количество матчей за четыре месяца. Это меня радует. То, что мы сделали, не просто замечательно. Это невероятно. Одно из самых великих достижений за время, что я работаю в команде. Мы еще ничего не выиграли, поэтому нужно быть внимательнее. Нужно адаптироваться к обстоятельствам и каждому сопернику. После паузы мы сыграли 34 матча за 3 месяца. Играли каждые три дня и добивались успеха в каждом турнире. Это не описать словами», — цитирует Goal Гвардьолу.

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0. Жеребьевка полуфинала состоится сегодня, 21 марта.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/what-we-have-done-is-more-than-remarkable-guardiola-joy-at/asynopsr36gw1gvc8hf0tbqp7

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...