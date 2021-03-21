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«Лестер» и «Арсенал» претендуют на полузащитника «Брайтона»

11:46
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«Лестер» и «Арсенал» интересуются полузащитником «Брайтона» Ивом Биссума, сообщает Mirror.

По информации источника, «канониры» уже контактировали с представителями 24-летнего малийца. Сообщается, что «Лестер» присоединился к борьбе за футболиста.

В сезоне-2020/21 Биссума провел 30 матчей за «Брайтон», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.irishmirror.ie/sport/soccer/soccer-news/leicester-manager-brendan-rodgers-keen-23766264

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