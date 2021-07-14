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Бенитес — об угрозах фанатов «Эвертона»: «Мне нечего бояться»

22:12
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Новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес рассказал, как относится к угрозам со стороны фанатов «ирисок».

«Намного больше людей меня поддерживают, чем угрожают, поэтому мне нечего бояться. Я хотел вернуться в АПЛ и работать в конкурентоспособной команде, что мне и удалось. Уверен, что у нас все получится», — цитирует Бенитеса ESPN.

61-летний испанец возглавил «Эвертон» 30 июня и подписал контракт на три года. Многих болельщиков «ирисок» огорчила эта новость, так как Бенитес на протяжении шести лет был главным тренером «Ливерпуля».

Вместе с «Ливерпулем» Бенитес выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА.

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Иван Шитик все материалы автора

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