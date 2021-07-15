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Сульшер объяснил, почему отпустил игроков на Олимпийские игры

03:26

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что не стал препятствовать отъезду двоих игроков в сборную Кот-д'Ивуара на Олимпийские игры. В Токио отправились 19-летний Амада Диалло и 27-летний Эрик Байи.

«Думаю, что каждый, когда вырастет, смотрит Олимпийские игры и может увидеть на них Усейна Болта или Райана Гиггза. Я видел, как он играл на Олимпийских играх за Великобританию в 2012 году! Когда страна зовет, я думаю, что не могу стоять на пути осуществления этой детской мечты. Конечно, Эрик уже возрастной, но я думаю, что в нем видят ценного игрока, и поэтому его пригласили. Приятно будет их увидеть на Играх в Токио. У них будет предсезонка, но они должны вернуться с медалью», — цитирует пресс-служба клуба Сульшера.

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Евгений Козинов все материалы автора

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