Тен Хаг — о матче с дортмундской «Боруссией»: «Последние полчаса были крайне неудачными»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» (2:3).
«Первый час игры был хорошим. Мы играли как команда, было много динамики, хороший прессинг, на это было приятно смотреть. Это то, что я хотел сказать команде в перерыве, но в конце тайма мы вдруг позволили сопернику забить два мяча. Меня это расстроило, а последние полчаса были крайне неудачными. У нас вообще ничего не получалось ни с прессингом, ни с построением атак. На поле просто было 11 игроков, игравших каждый сам за себя. Мы должны ответственно относиться к контролю мяча. На такие ошибки, которые мы сегодня допускали, нельзя закрывать глаза, даже если это товарищеский матч. Но думаю, что в целом тур в США был полезен для команды», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» сыграет 5 августа в товарищеском матче с «Лансом».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -