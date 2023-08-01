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Сегодня, 08:25

Тен Хаг — о матче с дортмундской «Боруссией»: «Последние полчаса были крайне неудачными»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» (2:3).

«Первый час игры был хорошим. Мы играли как команда, было много динамики, хороший прессинг, на это было приятно смотреть. Это то, что я хотел сказать команде в перерыве, но в конце тайма мы вдруг позволили сопернику забить два мяча. Меня это расстроило, а последние полчаса были крайне неудачными. У нас вообще ничего не получалось ни с прессингом, ни с построением атак. На поле просто было 11 игроков, игравших каждый сам за себя. Мы должны ответственно относиться к контролю мяча. На такие ошибки, которые мы сегодня допускали, нельзя закрывать глаза, даже если это товарищеский матч. Но думаю, что в целом тур в США был полезен для команды», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» сыграет 5 августа в товарищеском матче с «Лансом».

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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