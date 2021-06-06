«Астон Вилла» интересуется полузащитником «Саутгемптона» Уорд-Проузом

«Астон Вилла» интересуется полузащитником «Саутгемптона» Джеймсом Уорд-Проузом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «виллианы» намерены приобрести 26-летнего англичанина после завершения сделки по покупке хавбека «Норвича» Эмилиано Буэндиа.

В сезоне-2020/21 Уорд-Проуз провел 44 матча за «Саутгемптон», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.