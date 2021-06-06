Кейн рассказал, какими игровыми качествами хотел бы обладать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал, какими игровыми качествами других футболистов хотел бы обладать.

«Мастерство Погба, невероятные удары со штрафных Ройса, рывки Сауля, интуицию Пионтека и размах рук Доннаруммы», — приводит слова Кейна As.

В сезоне-2020/21 27-летний нападающий забил 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии и стал лучшим бомбардиром турнира. Он также стал лучшим ассистентом, отдав 14 результативных передач.