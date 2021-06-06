Кейн рассказал, какими игровыми качествами хотел бы обладать
6 июня 2021, 17:10
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал, какими игровыми качествами других футболистов хотел бы обладать.
«Мастерство Погба, невероятные удары со штрафных Ройса, рывки Сауля, интуицию Пионтека и размах рук Доннаруммы», — приводит слова Кейна As.
В сезоне-2020/21 27-летний нападающий забил 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии и стал лучшим бомбардиром турнира. Он также стал лучшим ассистентом, отдав 14 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/06/06/internacional/1622970241_143011.html
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