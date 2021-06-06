«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи вернуть Криштиану Роналду
6 июня 2021, 15:14
«Манчестер Юнайтед» отказался от возможного трансфера нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Руководство английского клуба посчитало нецелесообразным тратить большую сумму на 36-летнего португальца, сообщает Sky Sports.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Португалец забил 118 голов и сделал 69 результативных передач в 292 играх за команду. В составе «Юнайтед» Роналду выиграл Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Англии.
Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Форвард выступает в составе «Юве» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за 117 млн евро.
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