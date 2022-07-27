«Астон Вилла» будет штрафовать игроков на 1 тысячу фунтов за опоздания

В интернете опубликовали систему штрафов, введенную в «Астон Вилле». Главным тренером команды является экс-игрок сборной Англии Стивен Джеррард.

Согласно фотографии, появившейся в Twitter, самым серьезным проступком в сезоне-2022/23 будет опаздание на встречу, прогулку или тренировку в день матча. За это игрокам и тренерам придется заплатить штраф в размере 1 тысячи фунтов стерлингов.

Вторым по величине будет штраф за опоздания на тренировки. Данный проступок будет караться 500 фунтами.