Мойес прокомментировал переход Скамакки в «Вест Хэм»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал переход из «Сассуоло» нападающего Джанлуки Скамакки. 23-летний итальянец подписал пятилетний контракт.

«Некоторое время мы хотели добавить больше силы нашим атакующим возможностям, поэтому мы рады, что Джанлука присоединился к команде. Он очень хорошо зарекомендовал себя, и мы с нетерпением ждем возможности поработать вместе. Он молодой центральный нападающий, у которого впереди действительно блестящее будущее», — цитирует пресс-служба клуба Мойеса.

В прошлом сезоне Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах во всех турнирах.