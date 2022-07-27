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Мойес прокомментировал переход Скамакки в «Вест Хэм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал переход из «Сассуоло» нападающего Джанлуки Скамакки. 23-летний итальянец подписал пятилетний контракт.

«Некоторое время мы хотели добавить больше силы нашим атакующим возможностям, поэтому мы рады, что Джанлука присоединился к команде. Он очень хорошо зарекомендовал себя, и мы с нетерпением ждем возможности поработать вместе. Он молодой центральный нападающий, у которого впереди действительно блестящее будущее», — цитирует пресс-служба клуба Мойеса.

В прошлом сезоне Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах во всех турнирах.

Джанлука Скамакка. Скамакка стал игроком «Вест Хэма». Лондонский клуб заплатил 36 миллионов евро

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Сассуоло
Дэвид Мойес
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