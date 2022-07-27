Эриксен: «Я смог представить себя в «МЮ» после прихода тен Хага»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мнением о переходе в клуб.

«Я парень, который хочет играть в футбол. Я смог представить себя в «МЮ» после прихода тен Хага с идеями, которые у него есть, а также нашими разговорами с ним. В то же время это очень большой клуб, если не самый большой. У него большая история, приятно чувствовать себя частью чего-то такого большого. Но я прихожу сюда играть в футбол не только ради эмблемы», — приводит слова Эриксена официальный сайт клуба.

Манкунианцы 15 июля объявили о трансфере 30-летнего игрока. Датчанин подписал контракт до 2025 года.

В прошлом сезоне Эриксен выступал за «Брентфорд», в 11 матчах за который забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.