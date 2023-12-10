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Тен Хаг — о поражении от «Борнмута»: «Я раздражен и разочарован, ожидал чего-то другого»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 16-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:3).

«Я думаю, что как команда мы недостаточно хороши, чтобы быть стабильными, и мы должны работать как команда, чтобы улучшить это. Мы должны совершенствоваться, должны стать жестче, чтобы мы были готовы к игре с самого начала. Я сказал в пятницу, что в этой лиге нельзя показывать игру не самого высокого уровня, потому что в ином случае тебя убьют. Это то, что произошло в первые пять минут, мы облегчили им жизнь, у них идеальные условия для игры. Ты видишь, как команда борется, борется, прикладывает много усилий в течение длительного периода, но не может быть такого, чтобы ты так легко пропускал гол.

Я раздражен, разочарован, определенно. Ожидал чего-то другого, надеялся перед игрой, что мы сможем развить игру и результат матча с «Челси», так что это очень разочаровывает", — приводит слова тен Хага The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» поднялся на 13-ю строчку (19 очков).

ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 15 7 3 5 26-25 24
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
13
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
14
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 16 3 5 8 17-28 14
17
 Эвертон 15 6 2 7 18-20 10
18
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
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Кр. Пэлас – Ливерпуль
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МЮ – Борнмут
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Шеффилд Юн. – Брентфорд
 1 : 0
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 1
9.12 20:30
Астон Вилла – Арсенал
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10.12 17:00
Эвертон – Челси
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Фулхэм – Вест Хэм
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