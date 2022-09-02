Артур назвал мечтой переход из «Ювентуса» в «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Артур прокомментировал переход из «Ювентуса» в английский клуб. «Красные» арендовали бразильца на один сезон.

«Я очень, очень счастлив быть здесь в этой великолепной форме с этим знаменитым логотипом, который так много значит в мировом футболе, это мечта. Мы много говорили, и наши идеи и видения совпадают, поэтому я уверен, что это правильный выбор. Я очень мотивирован, чтобы продолжать воплощать в жизнь свою мечту на поле и выкладываться по полной в футболке «Ливерпуля», — цитирует пресс-служба клуба Артура.

Ранее стало известно, что в арендном соглашении не прописан пункт о выкупе прав на игрока после истеченеия срока аренды.