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Сегодня, 03:16

Артур назвал мечтой переход из «Ювентуса» в «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Ливерпуля» Артур прокомментировал переход из «Ювентуса» в английский клуб. «Красные» арендовали бразильца на один сезон.

«Я очень, очень счастлив быть здесь в этой великолепной форме с этим знаменитым логотипом, который так много значит в мировом футболе, это мечта. Мы много говорили, и наши идеи и видения совпадают, поэтому я уверен, что это правильный выбор. Я очень мотивирован, чтобы продолжать воплощать в жизнь свою мечту на поле и выкладываться по полной в футболке «Ливерпуля», — цитирует пресс-служба клуба Артура.

Ранее стало известно, что в арендном соглашении не прописан пункт о выкупе прав на игрока после истеченеия срока аренды.

Футбол
ФК Ливерпуль
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 Ман. Сити 5 4 1 0 19-5 13
3
 Тоттенхэм 5 3 2 0 10-4 11
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 МЮ 5 3 0 2 5-7 9
6
 Ливерпуль 5 2 2 1 15-6 8
7
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
8
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
9
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
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 Челси 5 2 1 2 6-8 7
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 Брентфорд 5 1 3 1 10-7 6
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 Кр. Пэлас 5 1 2 2 7-9 5
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 Нот. Форест 5 1 1 3 2-11 4
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 Вулверхэмптон 5 0 3 2 2-4 3
19
 Эвертон 5 0 3 2 4-6 3
20
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30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 2 : 1
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 1 : 1
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 2 : 1
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 1
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 2 : 1
1.09 22:00
Лестер – МЮ
 0 : 1
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 5
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

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 4 0 0
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