«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы этим летом

«Челси» в последний день трансферного окна купил у «Барселоны» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. За 33-летнего габонца лондонский клуб заплатил 10,3 миллиона фунтов стерлингов.

Как сообщает Sky Sports, летние траты «Челси» достигли 278,4 миллиона фунтов стерлингов — это самый высокий показатель за одно трансферное окно в истории клуба.

Кроме Обамеянга этим летом «Челси» купил Уэсли Фофана («Лестер»), Марка Кукурелью («Брайтон»), Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»), Калиду Кулибали («Наполи»), Габриэля Слонину («Чикаго») и Карни Чуквуэмеку («Астон Вилла»).