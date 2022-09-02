Гилмор перешел из «Челси» в «Брайтон»

Полузащитник Билли Гилмор перешел «Челси» в «Брайтон». Контракт с 21-летним игроком сборной Шотландии рассчитан до 2026 года.

«Опыт Билли в таком довольно молодом возрасте показывает силу его характера. Теперь нужно дать ему время привыкнуть к новой среде и освоиться в нашем клубе. Нам не терпится поработать с ним», — отметил главный тренер команды Грэм Поттер.

Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гилмор на правах аренды выступал за «Норвич». Он отметился двумя голевыми передачами в 28 матчах.