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Сегодня, 05:34

Гилмор перешел из «Челси» в «Брайтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Билли Гилмор перешел «Челси» в «Брайтон». Контракт с 21-летним игроком сборной Шотландии рассчитан до 2026 года.

«Опыт Билли в таком довольно молодом возрасте показывает силу его характера. Теперь нужно дать ему время привыкнуть к новой среде и освоиться в нашем клубе. Нам не терпится поработать с ним», — отметил главный тренер команды Грэм Поттер.

Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гилмор на правах аренды выступал за «Норвич». Он отметился двумя голевыми передачами в 28 матчах.

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 Арсенал 5 5 0 0 13-4 15
2
 Ман. Сити 5 4 1 0 19-5 13
3
 Тоттенхэм 5 3 2 0 10-4 11
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 МЮ 5 3 0 2 5-7 9
6
 Ливерпуль 5 2 2 1 15-6 8
7
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
8
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
9
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
10
 Челси 5 2 1 2 6-8 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 10-7 6
12
 Ньюкасл 5 1 3 1 7-6 6
13
 Кр. Пэлас 5 1 2 2 7-9 5
14
 Нот. Форест 5 1 1 3 2-11 4
15
 Борнмут 5 1 1 3 2-16 4
16
 Вест Хэм 5 1 1 3 2-6 4
17
 Астон Вилла 5 1 0 4 4-9 3
18
 Вулверхэмптон 5 0 3 2 2-4 3
19
 Эвертон 5 0 3 2 4-6 3
20
 Лестер 5 0 1 4 6-11 1
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37 тур
38 тур
30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 2 : 1
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 1 : 1
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 2 : 1
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 1
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 2 : 1
1.09 22:00
Лестер – МЮ
 0 : 1
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 5
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Конор Галлахер

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Челси

 4 0 0
Калиду Кулибали

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