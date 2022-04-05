Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (0:3).

«С самого начала мы не были в игре. Нужны выигрывать дуэли и быть агрессивными, но мы этого не делали. Вдобавок ко всему, мы были очень плохи с мячом. У нас было три или четыре больших шанса, но у них был только полумомент, и они реализовали пенальти. Пришло время принять критику и извиниться. Эта игра была недостаточно хорошей для нашего клуба. Когда все идет хорошо, все хотят быть рядом и поддерживать», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Кристал Пэлас» с 37 очками занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» располагается на пятой строчке с 54 баллами.

9 апреля команда Микеля Артеты сыграет против «Брайтона» в чемпионате Англии. 10 апреля «Кристал Пэлас» встретится с «Лестером».