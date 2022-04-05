Руни: «Будет лучше, если Погба уйдет из «МЮ»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о выступлении полузащитника Поля Погба.

«Думаю, дело дошло до того, что будет лучше, если Погба уйдет. Если Поль честен с самим собой, он знает, что не смог оказать такого влияния на команду, как ему хотелось бы. Я смотрю, как он играет за сборную Франции, и это совершенно другой футболист. Его способности, его видение, контроль над игрой присутствуют в каждом матче за сборную. В «Манчестер Юнайтед» такого нет. Думаю, есть несколько игроков, с которыми клубу следует расстаться», — приводит слова Руни Sky Sports.

В текущем сезоне 29-летний француз принял провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил гол и сделал 9 результативных передач.